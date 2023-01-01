Елена Синица Стали известны сроки установки стелы «Город трудовой доблести» в Перми Финансовые вопросы решены Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину доложили о решении вопроса по установке на площади Карла Маркса памятной стелы в честь присвоения Перми в 2020 году почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Зампредседателя правительства Прикамья Андрей Алякринский доложил губернатору, что краевые власти возведут здесь стелу в максимально сжатые сроки. В планах также обновить фасады зданий и провести капремонт дорожной части на ул. Сибирской.

«Таким образом, с возведением стелы завершится комплексное преобразование всей площади. Она станет местом памяти и притяжения пермяков. Основные мероприятия планируем закончить осенью», — подчеркнул Андрей Алякринский.

Сейчас у городской администрации запросили всю необходимую документацию по объекту. Финансовые вопросы по установке стелы решены. Кроме того, будут привлечены внебюджетные источники. Инициативу в этом вопросе проявили несколько предприятий региона.

Ранее губернатор региона был возмущен, что средства на установку стелы не были найдены до сих пор.

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