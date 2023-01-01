Елена Синица Губернатор Прикамья потребовал найти деньги на установку стелы «Город трудовой доблести» Такое звание краевой столице присвоили ещё в 2020 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 28 апреля, состоялось заседание краевого организационного комитета «Победа». На нём председатель Совета ветеранов «Пермских моторов» Рашид Дзундза обратил внимание губернатора Дмитрия Махонина на то, что в краевой столице до сих пор не установлена стела в честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести».

Он напомнил, что такое звание Перми присвоили ещё в 2020 году.

«Мы с вами вместе, с главой города делали закладку камня на месте установки стелы. То, что нашему городу присвоено звание, с большим энтузиазмом встретили все. Тем указом президента звание присваивалось 20-ти городам, 15 из них уже установили стелы. У нас же какая-то неувязка. Хотел бы обратиться к вам за помощью, установить хотелось бы в этом году, желательно к юбилейной дате», — добавил он.

Глава региона поручил правительству решить вопрос финансирования.

«Вы правы, мы давно уже закладывали камень. Пора уже увидеть эту стелу. Мне казалось, что вопросы финансирования решены, но в последнее время получаю информацию, что в бюджете не хватает денег. Странно, про всякие арт-объекты слышу, про «ракушки», которые должны установить, а на стелу коллеги денег найти почему-то не могут. Печально. Готовы все финансовые обязательства взять на себя. Вопрос вы правильно подняли — «ракушка» или стела. Важнее, наверное, стела. Особенно в сегодняшнее время», — прокомментировал Махонин.

Правительству поручено до понедельника подготовить доклад о сроках реализации проекта.

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