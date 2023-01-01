Елена Синица
Губернатор Прикамья потребовал найти деньги на установку стелы «Город трудовой доблести»
Такое звание краевой столице присвоили ещё в 2020 году
Сегодня, 28 апреля, состоялось заседание краевого организационного комитета «Победа». На нём председатель Совета ветеранов «Пермских моторов» Рашид Дзундза обратил внимание губернатора Дмитрия Махонина на то, что в краевой столице до сих пор не установлена стела в честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести».
Он напомнил, что такое звание Перми присвоили ещё в 2020 году.
«Мы с вами вместе, с главой города делали закладку камня на месте установки стелы. То, что нашему городу присвоено звание, с большим энтузиазмом встретили все. Тем указом президента звание присваивалось 20-ти городам, 15 из них уже установили стелы. У нас же какая-то неувязка. Хотел бы обратиться к вам за помощью, установить хотелось бы в этом году, желательно к юбилейной дате», — добавил он.
Глава региона поручил правительству решить вопрос финансирования.
«Вы правы, мы давно уже закладывали камень. Пора уже увидеть эту стелу. Мне казалось, что вопросы финансирования решены, но в последнее время получаю информацию, что в бюджете не хватает денег. Странно, про всякие арт-объекты слышу, про «ракушки», которые должны установить, а на стелу коллеги денег найти почему-то не могут. Печально. Готовы все финансовые обязательства взять на себя. Вопрос вы правильно подняли — «ракушка» или стела. Важнее, наверное, стела. Особенно в сегодняшнее время», — прокомментировал Махонин.
Правительству поручено до понедельника подготовить доклад о сроках реализации проекта.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.