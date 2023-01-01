Максим Артамонов Арт-объект «Доисторическая ракушка» установят в Перми до конца года Он появится в центре города напротив ЦУМа Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Администрация Перми планирует смонтировать арт-объект «Доисторическая ракушка» до конца 2023 года. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.

Чиновник пояснил, что к благоустройству территории, где планируется разместить ракушку, власти приступят после того, как будет демонтирован последний цветочный павильон на этом месте.

Также Дёмкин рассказал, кто автор арт-объекта. По его словам, работу по созданию нового символа Перми выполнит МКУ «Институт территориального планирования». Сама конструкция символизирует пермский период, а ракушка — головоногого моллюска, который жил в эту геологическую эпоху.

«Высота этой ракушки, после того, как она будет установлена, составит чуть более трёх метров. В диаметре этот арт-объект будет составлять порядка 15 метров. У проекта предусмотрено, что лопасти ракушки будут вращаться и будут подсвечены светодиодами», - сказал глава Перми.

Объект будет построен на частные деньги, и после того, как его установят, станет известно имя мецената, добавил Дёмкин.

Напомним, в декабре прошлого года мэр заявил, что городские власти намерены демонтировать изъятый у собственников павильон рядом с ЦУМом на Комсомольском проспекте, 25. После этого территория может быть благоустроена. При этом власти сообщали, что рассматривают возможность установки на освободившемся земельном участке нового арт-объекта.

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