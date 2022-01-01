Максим Артамонов В Перми вместо киосков у ЦУМа может появиться новый арт-объект Сейчас мэрия ведёт переговоры с предпринимателем, который согласился его установить Поделиться Твитнуть

Снос киоска у ЦУМа

Мария Сыропятова

Городские власти намерены демонтировать изъятый у собственников павильон рядом с ЦУМом на Комсомольском проспекте, 25. После этого территория может быть благоустроена. Об этом во время прямого эфира ВКонтакте сообщил глава Перми Алексей Дёмкин,



При этом власти рассматривают возможность установки на освободившемся земельном участке нового арт-объекта.



«Мы ведём переговоры с одним крупным предпринимателем. Он выразил желание увековечить свою фамилию, сделав подарок Перми в преддверии её 300-летия», — сказал чиновник, отметив, что имя бизнесмена озвучит позже.



Напомним, в начале декабря стало известно, что Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство мэрии, потребовавшей снять арест с торгового павильона по Комсомольскому проспекту, 25 и земельного участка под ним.



Снятие ареста с киоска необходимо для госрегистрации права собственности муниципалитета на это имущество. Как только регистрация состоится, киоск снесут.

Объект через суд был изъят в муниципальную собственность у Дмитрия Харламова, Алексея Михейчева и Марины Пекелис за 47,3 млн руб. Изъятие недвижимости власти объяснили необходимостью реконструкции внутриквартальной дорожной сети.



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