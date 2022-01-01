Мэрия Перми оформляет в собственность один из киосков возле ЦУМа После завершения процедуры объект снесут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство мэрии Перми, потребовавшей снять арест с торгового павильона по Комсомольскому проспекту, 25 и земельного участка под ним. Информация опубликована в материалах дела.

Как пояснили «Коммерсанту-Прикамье» в администрации города, снятие ареста с киоска необходимо для госрегистрации права собственности муниципалитета на данное имущество. Как только регистрация состоится, киоск снесут.

Ранее, пишет издание, объект через суд был изъят в муниципальную собственность у Дмитрия Харламова, Алексея Михейчева и Марины Пекелис, за 47,3 млн руб.

Изъятие недвижимости власти объясняют необходимостью реконструкции внутриквартальной дорожной сети.

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