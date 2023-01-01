Максим Артамонов Глава Прикамья пообещал, что Чусовской мост будет достроен По мнению властей, «для этого у подрядчика есть всё» Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира ВКонтакте пообещал, что работы на Чусовском мосту будут точно завершены, а объект — достроен.

Махонин прокомментировал эту тему, отвечая на поступивший вопрос одного из пользователей, который сообщил, что работы на мосту не двигаются. Губернатор пояснил, что «объект непростой, и он был в удручающем состоянии».

«Нам удалось сдвинуть всё с мёртвой точки, и, по сути, новый мост построен. Большинство развязок построено, часть транспортных развязок требует завершения. Линейная часть так называемого «старого» моста требует реконструкции. Поэтому здесь идёт такая непростая работа с подрядчиком. Мы понимаем, что есть определённые сложности, и хотим, чтобы эти сложности с нами разделил федеральный бюджет. Но я уже говорил публично, и ещё раз хочу сказать: наши права как заказчика защищены концессионным соглашением, у нас есть возможность выставлять штрафы и пени, и мы это будем делать. У нас есть банковские гарантии по срокам исполнения обязательств», — пояснил губернатор.

Дмитрий Махонин также сказал, что краевые власти надеются, что «подрядчик справится, и темпы стройки будут возобновлены».

«Для этого у подрядчика есть всё. Поэтому мы будем действовать в рамках правового поля, но этот объект будет достроен, мы точно это понимаем», — добавил губернатор.

Концессионное соглашение на строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого моста было подписано в 2017 году. Новый мост был сдан в конце 2022 года. В январе 2023-го подрядчик, которым был выбран «Трест ЗСГС», должен был приступить к ремонту старого перехода и к концу марта 2024-го её завершить. Однако работы так и не начались из-за внутренних споров между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС».

Недавно СТГ принял решение прекратить сотрудничество с «Трестом ЗСГС» и привлечь к реконструкции моста ООО «Дорожно-мостовое управление». Работы были начаты в июне.

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