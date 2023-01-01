В ходе СВО погиб гранатомётчик десантно-штурмового батальона из Березников Олегу Вятченкову было 28 лет Поделиться Твитнуть

Олег Вятченков / фото: vk.com/brz_official

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Березников Пермского края, выпускник Березниковского политехнического техникума 28-летний Олег Вятченков. О смерти военнослужащего сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким.

Военная служба началась для Олега в 2015-м. В этом году он заключил контракт с Вооружёнными силами РФ. В зоне СВО Вятченков служил гранатомётчиком десантно-штурмового батальона.

Указом президента Российской Федерации Олег Вятченков был награждён Орденом мужества.

Ранее сообщалось, что в спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Алексей Бусов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.