Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Алексей Бусов

В 54 года он вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился в зону боевых действий Поделиться Твитнуть

Газета "Парма-Новости"/

В ходе российской спецоперации на территории Украины был убит уроженец Юрлы Алексей Бусов. Об этом сообщает газета «Парма-Новости». Ему было уже 54 года, когда он подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

На момент заключения контракта, 18 октября 2022 года, мужчина находился в местах заключения а до окончания срока ему оставалось почти четыре года.

Погиб Алексей Бусов 29 мая, но при каких обстоятельствах и где, не уточняется.



Частная военная компания «Вагнер» — российская военизированная организация с неопределённым правовым статусом, основанная российским предпринимателем Евгением Пригожиным и подконтрольная ему.

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