Максим Артамонов В Перми восстановлена часть лестницы, ведущей к мемориалу у места падения «Боинга» Там сделали деревянный настил Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Свердловского района Перми

В администрации Свердловского района Перми отчитались о восстановлении части мостика, который ведёт к монументу, установленному в память о погибших при падении «Боинга» в 2008 году.

На место повреждённой лестницы выезжали специалисты МКУ «Благоустройство Свердловского района». Они оценили ущерб и установили предупреждающие знаки. Во временном исполнении был сделан деревянный настил, а в ближайшее время подрядчик восстановит повреждённый участок пешеходного моста.

Напомним,, утром 26 июня в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что неизвестные повредили лестницу, которая ведёт с ул. Лодыгина к монументу в память о погибших при крушении «Боинга». В пресс-службе администрации Перми тогда пояснили, что специалисты выезжали на место, чтобы оценить ущерб. Чиновники пообещали направить заявление в полицию и провести ремонт.

Крушение «Боинга» в Перми произошло 14 сентября 2008 года. Авиалайнер авиакомпании «Аэрофлот-Норд» совершал плановый регулярный рейс по маршруту Москва—Пермь, но при заходе на посадку рухнул на землю в 11 км от аэропорта Перми. В результате погибли все находившиеся на его борту 88 человек — 82 пассажира и шесть членов экипажа.

По официальным данным, основными причинами катастрофы стали потеря пространственной ориентировки экипажем из-за сильной усталости, плохое взаимодействие между пилотами и алкогольное опьянение командира экипажа.

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