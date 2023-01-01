Максим Артамонов В Перми повредили лестницу, которая ведёт к мемориалу у места падения «Боинга» Чиновники обещают её восстановить Поделиться Твитнуть

В Перми неизвестные спилили часть лестницы, которая ведёт с ул. Лодыгина к монументу в память о погибших при крушении «Боинга» в 2008 году. Об этом сообщили пользователи ВКонтакте. Информация появилась утром в паблике «ЧП ДТП Пермь».

«Будьте аккуратны! Кто-то спилил часть моста при переходе с ул. Лодыгина к месту падения самолёта. Этот участок не освещается, что в тёмное время суток крайне опасно», — написали в сообществе.

В пресс-службе администрации Перми пояснили, что утром специалисты уже выезжали на место к поврежденной лестнице, чтобы оценить ущерб. На объекте были установлены предупреждающие знаки. Сегодня будет направлено заявление в полицию, а в ближайшее время планируется провести ремонт.

Напомним, крушение «Боинга» в Перми произошло 14 сентября 2008 года. Авиалайнер авиакомпании «Аэрофлот-Норд» совершал плановый регулярный рейс по маршруту Москва—Пермь, но при заходе на посадку рухнул на землю в 11 км от аэропорта Перми. В результате погибли все находившиеся на его борту 88 чел. — 82 пассажира и шесть членов экипажа.

По официальным данным, основными причинами катастрофы стали потеря пространственной ориентировки экипажем из-за сильной усталости, плохое взаимодействие между пилотами и алкогольное опьянение командира экипажа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.