В Перми администрация утвердила названия трёх новых улиц Одна из улиц расположена в Мотовилихе, две — в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Администрацией Перми издано постановление о присвоении новых названий трём городским улицам. Документ опубликован на сайте мэрии.

Так, улице, расположенной в Мотовилихинском районе Перми, присвоено имя Тасима Маметова. А двум улицам в Свердловском районе — имён майора Николая Теплова и контр-адмирала Максутова.

Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города поручено внести соответствующие наименования в адресный реестр Перми и федеральную информационную адресную систему.

Напомним, присвоение этим улицам новых названий ранее одобрил Совет по топонимике при главе Перми.

Так, в апреле, по инициативе депутата Пермской гордумы Алексея Овчинникова новой улице в жилом м/р Липовая гора было рекомендовано присвоить имя героя Отечественной войны 1812 года Николая Теплова.

А 31 мая члены совета поддержали предложения присвоить одной из новых улиц всё той же Липовой горы имя Дмитрия Максутова — российского государственного деятеля, князя русской Америки и главного правителя Российской колонии в Америке. Тогда же ещё одну улицу, ограниченную улицами Евгения Пермяка, Целинной, Кузнецкой и Гашкова в Мотовилихинском районе, было рекомендовано назвать в честь рудопромышленника, соратника одного из основателей Перми Вильгельма де Геннина — Тасима Маметова. Оба эти предложения внесли представители татарской национально-культурной автономии Перми.

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