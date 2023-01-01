Для рассмотрения вопроса об отставке мэра Перми созовут внеочередное заседание комитета по МСУ На нём же обсудят назначение и.о. главы города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин сообщил на пленарке, что вчера вечером от Алексея Дёмкина поступило заявление о сложении полномочий главы города. В связи с этим в 12.00 состоится внеочередное заседание комитета по местному самоуправлению, где будет рассмотрено заявление и вопрос назначения и.о мэра.

Кроме того, Малютин сообщил, что сегодня утром комитет по местному самоуправлению рассмотрел вопрос внесения изменений в порядок проведения конкурса по выбору главы Перми. Вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов в ходе сегодняшней пленарки.

Также стало известно, что глава города внёс 20 поправок к бюджету Перми. В связи с этим сегодня состоится внеочередное заседание комитета по бюджету, после чего вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании.

Ранее сообщалось, что 27 июня на заседании Пермской городской думы после отставки Алексея Дёмкина будет рассмотрен вопрос назначения и.о. главы города. По информации источника «Нового компаньона» в городской администрации, наиболее вероятный кандидат — заместитель главы администрации Ольга Андрианова.

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