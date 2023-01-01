Максим Артамонов В Пермском крае стартовали шесть избирательных кампаний по выборам в органы МСУ Избирателям предстоит выбрать 94 депутата Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае дан старт избирательным кампаниям по выборам депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского, Чайковского городских округов, а также дополнительные выборы депутатов Пермской городской думы по округу № 5. Об этом сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Кампания по дополнительным выборам депутата Законодательного собрания по округу № 17 стартовала раньше - в середине июня.

Всего проголосовать на избирательных кампаниях в этом году смогут около 262 тыс. избирателей, которые определят судьбу 94 депутатских мандатов.

В этом году выборы во всех территориях состоятся в течение трёх дней — 8, 9 и 10 сентября. В эти дни участки для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00.

Во всех муниципальных кампаниях впервые в Прикамье будет применяться дистанционное электронное голосование.

При помощи онлайн-голосования избиратели, зарегистрированные в территориях, где проводятся выборы, смогут принять участие в выборах круглосуточно с 8 утра 8 сентября до 20:00 10 сентября по пермскому времени.

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