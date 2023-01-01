Алёна Бронникова Манеж «Спартак» в Перми закупает спортивный инвентарь почти на 5 млн рублей Поставка планируется в течение недели Поделиться Твитнуть

В Перми в манеже «Спартак» продолжаются работы по реконструкции. На сайте госзакупок появился конкурс на поставку спортивного инвентаря.

«Приобретение оборудования в рамках реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 (оборудование и инвентарь для спортивного зала). Начальная цена 4,9 млн руб.», — сообщается в информации об аукционе.

Конкурс состоится 7 июля, победитель будет определён 11 июля. Срок поставки товара — семь календарных дней после заключения контракта. В техническом задании указаны 57 позиций, среди которых, например, силовой тренажёр, силовая рама, шведские стенки, турники, тренировочные скамьи, разного веса гири, гантели и штанги.

Физкультурно-оздоровительный комплекс станет местом для занятий лёгкой атлетикой, бадминтоном, единоборствами и другими видами спорта. В общей сложности манеж сможет принимать до 700 чел. в день.

Реконструкцию с лета 2021 года ведёт ООО «Строительно-монтажный трест № 6». Стоимость работ составляет 485 млн руб. Согласно контракту, исполнитель обязан завершить работы в течение двух лет и двух месяцев. К отделке на объекте приступили уже в начале февраля. Тогда уже было завершено возведение стен, витражей и кровли и запущено отопление.

Весной мэр Перми Алексей Дёмкин сообщил, что окончание строительных работ планируется в июне 2023 года. В начале июня губернатор региона Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ на объекте. Готовность к тому моменту составляла 69%.





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