Максим Артамонов Компанию, владевшую ипподромом и рестораном «Живаго» в Перми, начали ликвидировать Поделиться Твитнуть

ТЦ Zoom на месте ресторана «Живаго»

Константин Долгановский

В Перми начата процедура ликвидации компании «Конкур-Пермь», которой принадлежал ипподром в Индустриальном районе и ресторан «Живаго» в центре города. Такие данные следуют из сервиса «СПАРК-Интерфакс».

Ликвидацией общества занимается Вячеслав Добрынин, руководивший компанией с 2019 года.

ООО «Конкур-Пермь» зарегистрировано 28 октября 2011 года. Основное направление деятельности компании — аренда и управление недвижимым имуществом.

Дополнительные виды деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, подготовка строительной площадки, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, а также строительные отделочные работы. Размер уставного капитала — более 106 тыс. руб.

Бывшее здание ресторана «Живаго» было построено в 1964 году. До 2003 года в нём располагалось кафе «Юность». После приватизации владельцы ныне обанкротившегося коммунального холдинга «Пермгазэнергосервис» открыли в нём ресторан «Живаго». До 2017 года в здании на улице Ленина, 37 работал ресторан «Живаго», после этого супермаркет сети «Пятерочка» и небольшие магазины.

В 2018 году здание перешло под контроль ООО «Конкур-Пермь», которое перепрофилировало объект в ТЦ Zoom. В начале апреля этого года стало известно, что здание бывшего ресторана выкупил застройщик «Ингрупп». А в конце мая из здания съехали все арендаторы, а торговый центр Zoom прекратил работу.

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