В Перми из здания бывшего ресторана «Живаго» съехали все арендаторы Торговый центр Zoom прекратил работу Поделиться Твитнуть

ТЦ Zoom на месте ресторана «Живаго»

Константин Долгановский

В Перми закрылся торговый центр Zoom, располагавшийся в здании бывшего ресторана «Живаго» на ул. Ленина, 37. Из ТЦ съехали последние арендаторы, об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в апреле стало известно, что здание ТЦ приобрела строительная компания «Ингрупп». Как сообщалось, на тот момент покупатель ещё не определился с концепцией развития объекта и, по некоторым сведениям, собирался разместить в нём свой офис.

На портале ИСОГД Перми отмечается, что земельный участок по данному адресу предназначен для многофункциональных зданий, в том числе для жилой застройки.

«Ингрупп» — молодой пермский застройщик. Первые дома компания сдала в 2012-2013 годах. Сейчас в стадии строительства дома Uno, «Меридиан», Urban Life, AQUA, Domingo в Индустриальном, Дзержинском, Кировском районах Перми и в Кондратово.

Бывшее здание ресторана «Живаго» построено в 1964 году. До 2003 года в нём располагалось кафе «Юность». После приватизации владельцы ныне обанкротившегося коммунального холдинга «Пермгазэнергосервис» открыли в нём ресторан «Живаго». В 2018 году здание перешло под конт­роль ООО «Конкур-Пермь», которое перепрофилировало объект в ТЦ Zoom.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.