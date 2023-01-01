В Пермском крае выбран амбассадор молодёжной политики
Им стала учительница из Лысьвы Динара Фахртдинова
В ходе празднования Дня молодёжи у Театра-Театра были оглашены итоги первого регионального конкурса «Амбассадор молодёжной политики Пермского края», который был инициирован краевыми властями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Победителем конкурса выбоана Динара Фахртдинова, педагог общеобразовательной школы №16 Лысьвенского городского округа и председатель местного отделения города Лысьвы «Российского союза молодёжи».
Конкурс проводится среди молодёжи, проявившей себя в общественной, культурной, социальной, спортивной и других направлениях деятельности, внесших вклад в реализацию молодежной политики в Пермском крае.
В составе резюме победителя конкурса неоднократное участие в региональных, окружных и всероссийских мероприятиях, победы в грантовых конкурсах и успешно реализованные социальные проекты.
По данным властей, на сегодняшний день в регионе живут 700 тыс. человек возрасте от 14 до 35 лет.
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