В Пермском крае выбран амбассадор молодёжной политики Им стала учительница из Лысьвы Динара Фахртдинова Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В ходе празднования Дня молодёжи у Театра-Театра были оглашены итоги первого регионального конкурса «Амбассадор молодёжной политики Пермского края», который был инициирован краевыми властями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Победителем конкурса выбоана Динара Фахртдинова, педагог общеобразовательной школы №16 Лысьвенского городского округа и председатель местного отделения города Лысьвы «Российского союза молодёжи».

Конкурс проводится среди молодёжи, проявившей себя в общественной, культурной, социальной, спортивной и других направлениях деятельности, внесших вклад в реализацию молодежной политики в Пермском крае.

В составе резюме победителя конкурса неоднократное участие в региональных, окружных и всероссийских мероприятиях, победы в грантовых конкурсах и успешно реализованные социальные проекты.

По данным властей, на сегодняшний день в регионе живут 700 тыс. человек возрасте от 14 до 35 лет.

Напомним, в этом году День молодёжи прошёл 24 июня, в последнюю субботу месяца. Впервые торжества по всей стране состоялись под одним девизом «Двигайся навстречу», что олицетворяет, по мнению чиновников, стремление ко всему новому в знаниях, креативу, спорту и т.д. В Пермском крае в этот день прошло более 150 мероприятий. Это фестивали и концерты, спортивные состязания, лекции, игры, квесты, шоу, выставки, маркеты и различные акции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.