Максим Артамонов Во время Дня молодёжи в Пермском крае состоится более 150 мероприятий Они будут проходить в Перми, Чусовом и Соликамске Поделиться Твитнуть

В этом году День молодёжи в Прикаме пройдёт 24 июня, в последнюю субботу месяца. Впервые торжества по всей стране пройдут под одним девизом «Двигайся навстречу», что олицетворяет, по мнению чиновников, стремление ко всему новому в знаниях, креативу, спорту и так далее. Об этом на заседании краевого правительства сообщила и. о. руководителя Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Баландина, которая отчиталась о подготовке к празднованию. Видеотрансляция велась в соцсети «ВКонтакте».

По словам чиновницы, Федеральное агенство по делам молодёжи в этом году разработало единую концепцию празднования. И её отличительный признак — «насытить праздник полезными мероприятиями».В Пермском крае их состоится более 150. Это фестивали и концерты, спортивные состязания, лекции, игры, квесты, шоу, выставки, маркеты и различные акции.

Основные события пройдут в Перми, Соликамске и Чусовом. При этом в муниципальных образованиях дадут старт циклу событий в рамках программы «Регион для молодых».

Так, в Соликамске и Чусовом пройдёт авто-фестиваль «Искра», где планируется организовать конкурс профессионального мастерства среди механиков, граффитистов и уличных танцоров. Это позволит молодым специалистам, студентам и школьникам проявить себя. Ожидается, что общее количество зрителей автофестиваля составит 10 тыс. человек, а непосредственных участников, которые представят свои работы — 500.

Главное событие Дня молодёжи состоится в Перми у Театра-Театра 24 июня. На этой площадке С 14:00 до 22:00 часов будут проходить интерактивные лекции, выступления творческих коллективов, мастер-классы, квизы, игровые площадки. Хэдлайнером мероприятия станет российский рэпер Кравц.

Юлия Баландинда также рассказала, что 24 июня по кольцевому маршруту железной дороги будет ездить «Ласточке». Во время поездки все желающие смогут познакомиться с Пермью промышленной

В тот деь объявят итоги конкурса «Амбассадор молодежной политики Пермского края». Победителем станет «представитель молодёжи Прикамья», которые проявил себя в общественной, культурной, социальной, спортивной и других направлениях деятельности, внесшей вклад в реализацию молодежной политики в Пермском крае.

Программу всех мероприятий опубликуют сайте Агентства по делам молодёжи Пермского края и официальной группе Молодёжного ресурсного центра.

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