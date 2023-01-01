Политики Прикамья и пермские участники СВО заявили о своей поддержке президента страны Они осудили мятеж Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Чиновники, политики и простые жители Пермского края в своих аккаунтах в социальных сетях комментируют сегодняшнее обращение к россиянам президента РФ Владимира Путина.

Мэр Перми Алексей Дёмкин заявил: «Сила нашей страны и нашего народа всегда была в единении, особенно в непростые моменты истории. Мы — с президентом Владимиром Путиным! И со всеми бойцами, защищающими суверенитет России».

Градоначальник добавил, что в Перми все службы работают в штатном режиме, массовые мероприятия в городе не отменяются. «Прошу пермяков быть бдительными и доверять только проверенной информации и официальным источникам», — подчеркнул мэр.

Спикер Заксобрания Пермского края Валерий Сухих призвал жителей быть едиными: «Мы все помним уроки истории. Никто и никогда не мог ослабить нашу страну извне. А сейчас нельзя допустить раскола внутри нашего общества. Сегодня мы, как никогда, должны быть сплочёнными, сильными и готовыми принять любой вызов. Уважаемые жители Пермского края, от нас с вами зависит стабильность, целостность и благополучие нашей Родины».

Глава минтербеза Прикамья Виктор Батмазов считает, что в трудные для Родины времена «мы должны быть едины!»: «Хочу выразить слова поддержки президенту Российской Федерации Владимиру Путину и обратиться к каждому жителю нашей страны! Не поддавайтесь на провокации! Будьте верны Родине, святым идеалам, не предавайте Россию и ее народ, не давайте ни малейшего шанса врагам нас разобщить!"

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко отметил: «Как историк скажу вам, были у нас и стихийные бунты, и «смутное время», «корниловский мятеж», проходили мы и Лжедмитриев, и междоусобные войны, но всегда побеждал здравый разум! И в современной истории России мы помним и 1991 год, 1993, когда предпринимались попытки разорвать страну, запустить всевозможные силы, в том числе и за рубежа. Президент России Владимир Путин в своём обращении чётко разграничил мужество, отвагу и верность своей стране всех, кто честно сражался и тех людей, кто решил использовать своё положение для попытки мятежа. Ничего у них не выйдет! Современное российское общество поддерживает усилия и президента РФ, и нашей российской армии, всего нашего добровольческого сообщества по решению задач СВО».

«Главное сейчас — не сеять панику, не множить панику, не поддаваться панике. И действовать по закону! Продолжаем хорошо делать свои дела и помогать тем, кому требуется помощь», — написала председатель Общественной палаты Пермского края Лидия Ширяева. Она также привела воспоминания своей прабабушки о гражданской войне и страданиях, которые она принесла мирному населению.

«Считаю что своими действиями Пригожин обесценивает борьбу всех наших бойцов, которые потом и кровью отстаивали Артёмовск и Соледар, — заявил пермяк, участник СВО, награжденный медалью «За отвагу» Сергей Шуткин. — Я считаю, что это предательство павших и тех, кто сейчас находится на фронтах и ожесточённо борется в такой сложный период. Мы должны забыть все свои амбиции. Мы должны все объединиться и все свои усилия направить только на победу с врагом!».

Напомним, президент Владимир Путин 24 июня выступил с экстренным обращением к россиянам. Оно было посвящено действиям главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, который, по его словам, поднял мятеж. Глава государства сообщил о принимаемых мерах по стабилизации ситуации и пообещал, что участвовавшие в подготовке мятежа «понесут неминуемое наказание».

Накануне Евгений Пригожин обвинил минобороны в ударах по позициям его компании, которые якобы привели к многочисленным жертвам, и пообещал некие ответные действия. Сегодня утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

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