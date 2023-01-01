Под санкции Евросоюза попали ещё четыре пермских предприятия
Все они относятся к ОПК
Четыре пермских оборонных предприятия попали под антироссийские санкции ЕС. 23 июня Евросоюз принял 11-ый санкционный пакет, который должен помешать РФ уклоняться от ранее введённых санкций. В нём содержится и дополнительный список организаций и физлиц, в отношении которых вводятся ограничения.
Согласно документу, опубликованному на сайте совета ЕС, санкции вводятся в отношении НПО «Искра», АО «Машиностроитель», АО «ОДК — Пермские Моторы» и АО «Пермский пороховой завод».
Санкционный пакет также предусматривает право стран Евросоюза ограничивать поставку в третьи страны определенных товаров и технологий.
Ранее сообщалось, что в 10-ый пакет санкций ЕС против России попал бывший министр экономического развития Пермского края Максим Колесников.
В конце мая под санкции Украины попали ещё девять предприятий Пермского края.
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