Под санкции Евросоюза попали ещё четыре пермских предприятия Все они относятся к ОПК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Четыре пермских оборонных предприятия попали под антироссийские санкции ЕС. 23 июня Евросоюз принял 11-ый санкционный пакет, который должен помешать РФ уклоняться от ранее введённых санкций. В нём содержится и дополнительный список организаций и физлиц, в отношении которых вводятся ограничения.

Согласно документу, опубликованному на сайте совета ЕС, санкции вводятся в отношении НПО «Искра», АО «Машиностроитель», АО «ОДК — Пермские Моторы» и АО «Пермский пороховой завод».

Санкционный пакет также предусматривает право стран Евросоюза ограничивать поставку в третьи страны определенных товаров и технологий.

Ранее сообщалось, что в 10-ый пакет санкций ЕС против России попал бывший министр экономического развития Пермского края Максим Колесников.

В конце мая под санкции Украины попали ещё девять предприятий Пермского края.





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