Максим Артамонов Бывший глава прикамского минэка Максим Колесников попал под санкции Евросоюза Всего в «чёрном списке» оказались 87 физических и 34 юридических лица Поделиться Твитнуть

Максим Колесников

Константин Долгановский

Европейский Союз принял десятый пакет санкций против России, в который вошли федеральные чиновники, Миноброны РФ, Служба внешней разведки России и провластные общественные организации. Под новый пакет санкций Евросоюза попал и бывший министр экономического развития Пермского края, который сейчас является заместителем главы Минэкономразвития РФ, Максим Колесников.

Как отмечается в официальном журнале ЕС, Колесников «несёт ответственность за деятельность, подрывающую и угрожающую территориальной целостности Украины, и является физическим лицом, поддерживающим Правительство РФ, которое несёт ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

Вместе с Колесниковым в спиcке оказался другой замминистра Минэкономразвития РФ Сергей Назаров, который родился в Кизеле.

В новый список также включены Общероссийский народный фронт из-за его акции «Всё для Победы!». Это акция по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации из России.

Всего перечень обновился на 87 физических и 34 юридических лица. В целом под санкциями ЕС сейчас находятся 1473 физических и 205 юридических лиц. Всем физическим лицам, которые попали в перечень, запретили не только въезжать в страны Евросоюза, но и транзит.

Напомним, ранее МИД Канады обновил санкционный список в отношении России. В него попал депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванов и ПАО «Мотовилихинские заводы». Всего в «чёрном списке» Канады сейчас 129 российских физических лиц и 63 юридических.

Кроме того, в годовщину начала спецоперации России на Украине США ввели очередной пакет санкций против РФ. «Чёрные списки» расширили Госдеп, минторг и минфин Соединённых Штатов. В списках оказался и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин за участие в организации частичной мобилизации.

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