По санкции Украины попали ещё восемь предприятий Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Указом президента Украины от 27 мая в санкционный список страны вошли ещё восемь предприятий из Пермского края. Документ опубликован на официальном сайте Владимира Зеленского.

Как уточняет Properm.ru, под санкции попали шесть предприятий из Перми: АО «Пермметалл» (Пермь), АО «Промторг» (Пермь), ООО «Научно-производственная «Камская химическая компания»» (Пермь), ООО «Компания Химпром» (Пермь), ПАО «Научно-производственное объединение «Искра»» (Пермь),Машиностроительный завод имени Дзержинского (Пермь), а также березниковское АО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» и ООО «Соликамский опытно-металлургический завод».

С предприятиями на 10 лет прекращаются все торговые отношения.

Ранее сообщалось, что под санкции Японии попал пермский филиал Ростеха АО «ОДК-Стар».

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