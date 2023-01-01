Максим Артамонов Экипаж самолёта, летевшего в Пермь из Санкт-Петербурга, столкнулся с неопознанным объектом Происшествие случилось в небе над Вологодской областью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экипаж самолёта Airbus A-319 авиакомпании «Россия», который летел из Санкт-Петербурга в Пермь, сообщил, что столкнулся в небе с неопознанным объектом. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошёл утром 22 июня над Вологодской областью.

Пилоты сообщили, что обнаружили неопознанную цель, которая двигалась хаотично. Об объекте были оповещены органы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что 21 июня в столичном аэропорту Шереметьево при посадке самолёта из Перми авиакомпании «Россия» была объявлена тревога. Во время полёта экипаж Sukhoi Superjet выявил техническую неисправность: минимальное давление в гидросистеме №1. Тогда командир воздушного судна принял решение выполнить аварийный выпуск шасси.

На время посадки самолёта руководитель полётов московского аэропорта объявил тревогу, к полосе была стянута спецтехника.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.