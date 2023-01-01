При посадке рейса Пермь–Москва в аэропорту Шереметьево объявили тревогу Лайнер приземлился штатно Поделиться Твитнуть

В столичном аэропорту Шереметьево 21 июня при посадке самолёта из Перми авиакомпании «Россия» была объявлена тревога. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Aviaincident.

Во время полёта экипаж Sukhoi Superjet выявил техническую неисправность: минимальное давление в гидросистеме №1. Тогда командир воздушного судна принял решение выполнить аварийный выпуск шасси.

На время посадки самолёта руководитель полётов московского аэропорта объявил тревогу, к полосе была стянута спецтехника.

По информации канала, лайнер приземлился штатно.

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