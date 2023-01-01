На Донбассе погиб житель Осинского округа Прикамья Кирилл Яметов Ему был 21 год Поделиться Твитнуть

Кирилл Яметов / фото: vk.com/official_admosa

В ходе специальной военной операции на Донбассе погиб житель Осинского городского округа Пермского края 21-летний Кирилл Яметов. Об этом сообщили в окружной администрации.

«После прохождения срочной службы молодой человек принял твёрдое решение подписать контракт и отправился на передовую. Он мужественно и доблестно нёс службу, а в начале этого года посетил родную школу (он был выпускником осинской школы № 1), пообщался с учителями и ребятами, непременно обещал вернуться…» — говорится в информации.

Администрация и дума Осинского ГО выражают искренние соболезнования родным и близким Кирилла Яметова. О дате похорон военнослужащего не сообщается.

Ранее стало известно о гибели в спецоперации на Украине военнослужащего из Пермского края Алексея Бусова. В 54 года он вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился в зону боевых действий.

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