Алёна Бронникова Депутатам Заксобрания Прикамья могут вернуть возможность работать удалённо Режим удобен тем, кто не может присутствовать лично по уважительным причинам Поделиться Твитнуть

Вероника Куликова

Архив ИД «Компаньон»

Депутатам Заксобрания Пермского края могут вернуть возможность дистанционного режима работы. С такой инициативой выступила председатель Пермского регионального отделения партии «Справедливая Россия—За правду» Вероника Куликова на заседании краевого парламента.

«Мы вынуждены были отойти от дистанционного режима в связи с тем, что в регламенте чётко прописаны случаи, когда он применяется, — это режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации. Но я думаю, что многие коллеги привыкли к этому достаточно удобному формату. У меня предложение рассмотреть варианты, когда мы можем безотносительно к условиям, которые уже прописаны, применять режим для удобства всех депутатов», — сообщила Вероника Куликова.

Она отметила, что благодаря возможности работать удалённо многие её коллеги не выпадали из повестки и могли принимать участие в заседаниях, находясь на больничном, в командировках или отпуске. Спикер парламента Валерий Сухих пообещал подумать об этом.

Принятый в марте 2020 года дистанционный формат деятельности Законодательного собрания Пермского края был отменён с 22 июня 2023 года. Причиной стало снятие ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции по распоряжению председателя федерального правительства от 2 июня и указа губернатора Пермского края от 19 июня.





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