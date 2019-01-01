Наталья Тимофеева журналист Депутаты поддержали поправку о дистанционной работе Заксобрания в режиме ЧС Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 19 марта, депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели вопрос о порядке деятельности при введении в регионе режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Законопроект депутаты поддержали единогласно.

Напомним, законопроект предусматривает возможность осуществлять деятельность Законодательного собрания, его комитетов, комиссий, депутатских объединений в дистанционном режиме в период введения на территории Пермского края режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. С такой инициативой выступил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Формат дистанционных заседаний краевого парламента предполагает рассмотрение всех вопросов повестки по видеоконференцсвязи, а также заочное голосование по вопросам на базе приложения «Единый виртуальный кабинет депутата» (ЕВКД). Предполагается, что это позволит парламенту оставаться работоспособным, оперативно принимать важные для жизнедеятельности региона решения. На сегодняшний день техническое оснащение Законодательного собрания позволяет обеспечить бесперебойную работу и проведение дистанционного заседания.