Алёна Бронникова Депутат Заксобрания Пермского края призвал коллег увеличить количество своих детей В парламенте обсудили демографическую ситуацию в регионе Поделиться Твитнуть

За прошлый год в Пермском крае количество смертей превысило показатели рождаемости, а объём миграционной убыли превысил количество прибывших человек. Директор департамента соцполитики правительства региона Елена Кравчук во время часа депутата на пленарном заседании заксобрания 22 июня рассказала, что на 23,2 тыс. рождений приходится 35 тыс. смертей, число прибывших в край составило 63,7 тыс., а уехавших — 68,8 тыс. чел.

Главным фактором сохранения численности населения является рождаемость. Несмотря на основные показатели демографической ситуации, Прикамье остаётся лидером по уровню количества рождений среди регионов ПФО наравне с Башкортостаном, уступая лишь Татарстану, а в рейтинге на федеральном уровне занимает 30 место.

«За последние 10 лет количество абортов значительно сократилось, но остаётся высоким. Так, например, в прошлом году было произведено порядка 6,5 тыс. абортов в государственных медицинских организациях и около 2 тыс. в частных медицинских клиниках. 8,5 тыс. — это больше трети, чем общее количество рождённых в 2022 году», — отметила Елена Кравчук.

Выслушав доклад, руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Олег Постников предложил рассмотреть дополнительные меры поддержки для увеличения рождаемости в крае. Он назвал соотношение рождаемости и абортов катастрофой и призвал депутатов увеличить количество детей в семье.

«В России ежегодно совершается почти 400 тыс. абортов, в Пермском крае — 10 тыс. заявок абортов на 23 тыс. всего родившихся детей, это практически больше 30%, но это катастрофа национального масштаба! В данном случае я хочу призвать коллег репродуктивного возраста увеличить количество своих детей и помочь своим детям сориентироваться в этом направлении», — высказался парламентарий.

Он отметил, что переубедить женщину, решившую отказаться от ребёнка, трудно, а запретив прерывание беременности официально, можно спровоцировать рост подпольных абортов. Альтернативой может стать оплата за рождение ребёнка решившей от него отказаться женщины и возможность находиться до родов в санатории. Затем ребёнка нужно забрать, но, возможно, позже она станет его матерью, когда «созреет».

Глава регионального департамента соцполитики обратила внимание, что в женских консультациях есть социальные работники, которые помогают решить материальных проблемы. Если отказ от ребёнка зависит от других причин, подключаются проверенные некоммерческие организации.

«Вся социальная сфера предоставляет возможности права выбора женщине. Если она захочет, здесь ни медицинский, ни социальный работник не смогут повлиять. А если женщина входит в группу малоимущих, и она встала на учёт по беременности, то ей оказывают материальную поддержку в размере 10 тыс. руб. ежемесячно», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что для улучшения демографической ситуации в Прикамье на базе женских консультаций открылись кабинеты репродукции для супружеских пар. Кроме того, губернатор края Дмитрий Махонин в послании депутатам Заксобрания в апреле сообщил, что перед краевым правительством поставлена задача к 2030 году увеличить продолжительность жизни до 80 лет.





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