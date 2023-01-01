Алёна Бронникова Продолжительность жизни в Пермском крае планируется повысить почти до 80 лет В прошлом году в среднем показатель составил 71 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае выросла продолжительность жизни почти до 71 года. По данным на 2023 год, возраст повысился на 2,4 и достиг 70,9 лет в среднем . Власти поставили цель достичь к 2030 году показателя в 78 лет.

«Ещё одна национальная цель — повышение продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет. В прошлом году мы стали ещё ближе к этому показателю. Сегодня продолжительность жизни составляет более 70 лет, в том числе благодаря совершенствованию системы здравоохранения», — сообщил в послании депутатам краевого Законодательного собрания глава региона Дмитрий Махонин.





Ранее министр здравоохранения Анастасия Крутень подвела итоги 2022 года о реализации национального проекта «Здравоохранение». По информации чиновницы, общий показатель смертности снизился на 20%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.