Максим Артамонов
Минздрав: Общий показатель смертности в Пермском крае за 2022 год снизился на 20%
Чиновники отчитались о реализации нацпроекта «Здравоохранение»
В прошлом году в Пермском крае снизился на 20% общий показатель смертности. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, подводя итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе. Трансляция заседания краевого правительства велась ВКонтакте.
«Общий показатель смертности в Пермском крае за 2022 год снизился на 20%. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 2,5 года и составила 70,9 года», — заявила чиновница.
По её словам, в прошлом году за счёт федеральных средств в Прикамье было установлено 60 ФАПов на 31 территории. В 2023 году планируется установить ещё 23 ФАПа и две врачебные амбулатории.
Крутень также отметила, что в прошлом году было совершено более 5 тыс. выездов и осмотрено почти 200 тыс. жителей Пермского края — в основном в сельской местности.
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