Максим Артамонов Минздрав: Общий показатель смертности в Пермском крае за 2022 год снизился на 20% Чиновники отчитались о реализации нацпроекта «Здравоохранение» Поделиться Твитнуть

Изображение: презентация доклада министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень

В прошлом году в Пермском крае снизился на 20% общий показатель смертности. Об этом рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, подводя итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе. Трансляция заседания краевого правительства велась ВКонтакте.

«Общий показатель смертности в Пермском крае за 2022 год снизился на 20%. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 2,5 года и составила 70,9 года», — заявила чиновница.

По её словам, в прошлом году за счёт федеральных средств в Прикамье было установлено 60 ФАПов на 31 территории. В 2023 году планируется установить ещё 23 ФАПа и две врачебные амбулатории.

Крутень также отметила, что в прошлом году было совершено более 5 тыс. выездов и осмотрено почти 200 тыс. жителей Пермского края — в основном в сельской местности.

Напомним, ранее Пермьстат отмечал , что в 2022 году демографическая ситуация в сравнении с 2021 годом характеризовалась снижением числа родившихся на 7% и умерших на 21%. Родился 23 291 чел., а умерло 35 004. В результате естественная убыль населения достигла 11 713 чел. (в 2021-м — 19 143 чел.).





В ведомстве сообщали, что серьёзной демографической проблемой является высокая смертность людей трудоспособного возраста. Так, среди всех умерших в 2022 году каждый четвёртый был в трудоспособном возрасте, это около 9 тыс. человек (25,7% и 8998 чел.), три четверти из них — мужчины.

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