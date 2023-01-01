Максим Артамонов В Пермском крае зарегистрирована высокая смертность людей трудоспособного возраста Среди умерших в 2022 году это каждый четвёртый житель региона Поделиться Твитнуть

Фото: Росстат

По данным Пермьстата, на начало 2023 года на территории Пермского края постоянно проживало 2 508 239 человек. В Приволжском федеральном округе наш регион по численности населения устойчиво занимает пятое место, а Пермь сохраняет статус города-миллионника. Численность населения Перми составляет 1 млн 34 тыс. человек. Такие данные озвучил руководитель Пермьстата Владимир Белянин, подводя предварительные итоги 2022 года.

«Если раньше миграционный отток из региона был в Москву и Московскую область, то сейчас — в Екатеринбург и, как ни странно, в Удмуртию. Данные по миграции будут чуть позже. Но тенденция не сильно изменилась: миграционный отток продолжается», — сообщил Белянин.

В прошлом году демографическая ситуация в сравнении с 2021 годом характеризовалась снижением числа родившихся на 7% и умерших на 21%. Родился 23 291 чел., а умерло 35 004. В результате естественная убыль населения достигла 11 713 чел. (в 2021-м — 19 143 чел.).

Источник: Пермьстат

«Серьёзной демографической проблемой является высокая смертность людей трудоспособного возраста. Среди всех умерших в 2022 году каждый четвёртый был в трудоспособном возрасте, это около 9 тыс. чел. (25,7% и 8998 чел.), три четверти из них — мужчины», — рассказал Владимир Белянин.

В прошлом году число зарегистрированных браков выросло на 14%, в то же время отмечено незначительное увеличение количества разводов: в 2021-м — 11 727, а в прошлом — 11 806.

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