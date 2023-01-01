На пермской телебашне в День памяти и скорби «загорится» Вечный огонь Поделиться Твитнуть

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В четверг, 22 июня, в 82 годовщину начала Великой Отечественной войны, с 22.00 главная пермская телебашня окрасится в цвета Вечного огня. Иллюминация продолжится до 3:00 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе РТРС.

Последний раз подсветку с динамическими эффектами включали на башне 12 июня в честь Дня России и 300-летия Перми. Тогда силуэт вышки украсил развевающийся триколор, световые салюты и россыпи ярких искр.





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