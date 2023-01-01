Пермская телебашня 12 июня включит праздничную подсветку Поделиться Твитнуть

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В честь Дня России и 300-летия Перми с 23:00 12 июня до 3:00 13 июня телебашня на ул. Крупской в краевом центре включит подсветку с динамическими эффектами. Об этом сообщает пресс-служба РТРС.

«Ажурный силуэт башни украсят развевающийся триколор, световые салюты и россыпи ярких искр», — говорится в информации.

Как уточняет ВЕТТА, сценарий динамической подсветки рассчитан на две минуты. Он будет повторяться каждые десять минут в течение четырёх часов.

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