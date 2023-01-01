Алёна Бронникова В Перми родители детей с ОВЗ смогут получить денежную компенсацию за питание в школе Выбрать нужно будет между двухразовым питанием и деньгами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Родители детей с ОВЗ, обучающихся в пермских школах, смогут заменить двухразовое питание денежной компенсацией. Об этом рассказала заместитель начальника департамента образования администрации города Ольга Ершова 20 июня на заседании комитета по социальной политике Пермской гордумы.

"Проектом решения предлагается установить меры дополнительной меры поддержки для детей с ОВЗ. В части предоставления возможности замены двухразового питания денежной компенсацией для учащихся в частных общеобразовательных организациях и обучающихся на дому", - сообщила она.

Проект предлагает исключить муниципальные учреждения общего образования. Расходное обязательство будет перераспределено.

В апреле администрация Перми расширила список школ, которым предоставляются субсидии на бесплатное питание в школах.

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