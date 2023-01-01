Алёна Бронникова В Перми изменится порядок предоставления субсидий на бесплатное питание в школах Мэрия расширит список школ, которым предоставляется финансирование питания для вынужденных переселенцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация города Перми подготовила проект о внесении изменений в порядок предоставления субсидий на организацию бесплатного питания в школах, где обучаются вынужденные переселенцы. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

На финансирование питания из бюджета средства будут выделяться и в текущем году. Власти Перми принимают во внимание, что в пермских школах увеличится количество обучающихся, прибывших с территории проведения спецоперации. Документ будет учитывать детей не только из ЛНР, ДНР и Украины, но и из Запорожья и Херсона.

Таким образом, в проекте предлагается в Постановлении № 801 от 15.09.2022г. во всех случаях фразу «вынужденно покинувших территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины» дополнить словами «Запорожской и Херсонской областей».

В приложении к порядку предоставления денежных средств также будут внесены изменения в список школ-получателей субсидии. Появились новые средние общеобразовательные учреждения: № 30, № 55, № 122, № 146, № 135, «Петролеум+», «Техно-Школа им. Савиных». Из списка уберут школы № 14, № 108, № 131, «Мастерград» и «Приоритет». Всего будет 11 учреждений. Общий размер выплат увеличится с 84 тыс. до 128 тыс. руб.

Сейчас проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

В начале 2023 года с территорий ДНР, ЛНР и Украины в Пермский край прибыли 44 человека. В феврале власти Прикамья спрогнозировали возможный рост числа переселенцев из Херсонской области.





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