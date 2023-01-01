Елена Синица В Пермском крае ожидают увеличение числа переселенцев из Херсонской области Беженцам готовы оперативно выдавать сертификаты на приобретение жилья Поделиться Твитнуть

беженцы из Херсонской области / фото: tgstat.ru

Количество переселенцев из Херсонской области на территорию Пермского края может возрасти. Об этом на заседании инфраструктурного комитета ЗС сообщила замминистра строительства Прикамья Фаина Минх, передаёт телеграм-канал краевого парламента.

С её слов, в общей сложности с территории Херсона и Херсонской области выехало 115 тыс. человек, и власти региона ожидают, что часть из них прибудет в Прикамье.

Минх заявила, что с точки зрения оперативной выдачи сертификатов на приобретение жилья регион готов к приезду переселенцев.

Минх также рассказала, что сумма сертификата рассчитывается из расчёта общей площади жилого помещения и средней нормативной стоимости квадратного метра жилья по стране. Сейчас это 88,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

Кроме этого, есть единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. на каждого члена семьи. Финансирование осуществляется за счёт средств федерального Фонда развития территорий. Деньги из Фонда уходят напрямую продавцу выбранного жилищного помещения.

Ранее сообщалось, что вынужденным переселенцам из Херсона на покупку жилья в Пермском крае выдано 23 жилищных сертификата на сумму почти 79 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.