Прибывшие в Пермский край переселенцы с Донбасса получили от властей 79 млн рублей на покупку жилья Одобрили выдачу сертификата 23 семьям, отказали 16-ти Поделиться Твитнуть

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Вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР на покупку жилья в Пермском каре выдано 23 жилищных сертификата на сумму почти 79 млн руб. Всего было подано 39 заявлений, но по 16 в выдаче сертификата было отказано. Об этом сообщает издание «Вкурсе» со ссылкой на краевой минстрой.

В среднем семьи из вновь присоединённых территорий получили по 3,4 млн руб. В ведомстве пояснили, что на эти средства переселенцы могут купить жильё как на вторичном рынке, так и в новостройках. Четыре семьи уже успели купить квартиры, ещё у одной сделка в процессе заключения.

Причины отказа в выдаче сертификата были самые разные. Например, одна семья уже получила жилищный сертификат в другом регионе, в другом случае один из членов семьи выехал в РФ задолго до начала специальной военной операции.

Сумма жилищного сертификата рассчитывается из средней стоимости квадратного метра жилья в РФ и количества членов семьи: 33 кв. метра на человека, 42 кв. метра — на семью из двух человек и 18 кв. метров на каждого члена семьи, если она состоит из трех и более человек.





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