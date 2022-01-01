Елена Синица В Пермский край прибыла первая группа беженцев из ДНР, ЛНР и Украины Людей разместили в пансионате «Изумруд» Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Пермский край приехала первая организованная группа вынужденных переселенцев из Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что в Прикамье приехали 44 человека. Их обеспечили жильём и питанием. Сейчас они проживают в пансионате «Изумруд» в Протасах (Пермский муниципальный округ).





Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что всем приехавшим в первую очередь надо оказать психологическую, юридическую помощь, при необходимости — медицинскую.





В правительстве добавили, что регион готов к дополнительному приёму вынужденных переселенцев из Украины и новых присоединённых территорий. В Пермском крае для этого предусмотрены пункты временного размещения, подчеркнули в ведомстве.

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