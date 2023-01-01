В спецоперации погиб мобилизованный Руслан Лядов из Добрянского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

Руслан Лядов / фото: vk.com/dobr_okrug

В ходе СВО на территории Украины 30 мая погиб житель Добрянского городского округа Пермского края Руслан Лядов. Об этом сообщили в окружной администрации.

Руслан родился и вырос в деревни Бобки, учился в Добрянке, в 2017-2018 годах прошёл срочную военную службу. В сентябре 2022 года для участия в СВО был призван в рамках частичной мобилизации.

«Руслан был хорошим и добрым человеком, любящим братом и сыном, надёжной опорой. Всегда был готов прийти на помощь. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Руслана. Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех добрянцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в информации.

Похоронят Руслана Лядова на родине, в деревне Бобки.

Ранее сообщалось, что в спецоперации погиб ещё один мобилизованный в сентябре прошлого года житель Прикамья Александр Минин.

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