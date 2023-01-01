В ходе СВО погиб командир мотострелков из Перми
Александра Минина мобилизовали в сентябре прошлого года
В ходе специальной военной операции на Украине 30 мая погиб житель Перми Александр Минин. Об этом сообщили в администрации Оханского округа Пермского края.
Александру было 40 лет. Он уроженец Нытвы, окончил Острожскую школу. Потом служил в армии, по возвращении работал в ООО «Вектор» и Мерзляковской колонии-поселении. В 2014 году Александр Минин получил высшее образование по специальности «инженер-электрик» и продолжил трудовую деятельность в качестве испытателя на пермском заводе «Протон-ПМ».
На СВО он был мобилизован из Перми в сентябре 2022 года.
Во время службы получил звание лейтенанта, был командиром мотострелкового подразделения.
«Несмотря на смену места жительства, Саша всегда поддерживал тёплые отношения с Оханским округом, и его семья выразила пожелание похоронить его в Острожке», — говорится в сообщении властей.
Траурный митинг прощания с Александром Мининым начнётся 21 июня в 11.00 в Острожском доме культуры.
Ранее сообщалось, что в Кунгуре похоронили участника спецоперации Данилу Григорьева. Ему было 25 лет.
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