В ходе СВО погиб командир мотострелков из Перми Александра Минина мобилизовали в сентябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Александр Минин / фото: vk.com/public191472812

В ходе специальной военной операции на Украине 30 мая погиб житель Перми Александр Минин. Об этом сообщили в администрации Оханского округа Пермского края.

Александру было 40 лет. Он уроженец Нытвы, окончил Острожскую школу. Потом служил в армии, по возвращении работал в ООО «Вектор» и Мерзляковской колонии-поселении. В 2014 году Александр Минин получил высшее образование по специальности «инженер-электрик» и продолжил трудовую деятельность в качестве испытателя на пермском заводе «Протон-ПМ».

На СВО он был мобилизован из Перми в сентябре 2022 года.

Во время службы получил звание лейтенанта, был командиром мотострелкового подразделения.

«Несмотря на смену места жительства, Саша всегда поддерживал тёплые отношения с Оханским округом, и его семья выразила пожелание похоронить его в Острожке», — говорится в сообщении властей.

Траурный митинг прощания с Александром Мининым начнётся 21 июня в 11.00 в Острожском доме культуры.

Ранее сообщалось, что в Кунгуре похоронили участника спецоперации Данилу Григорьева. Ему было 25 лет.





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