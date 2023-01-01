Максим Артамонов В Кунгуре похоронили участника спецоперации Данилу Григорьева Ему было 25 лет Поделиться Твитнуть

В российсской спецоперации на территории Украины погиб выпускник МАОУ «СОШ №10» Кунгура Данил Григорьев. Об этом сообщается в группе школы в соцсети «ВКонтакте».

Даниил Григорьев родился в 1997 году. В 2013 году после окончания девятого класса он поступил в Кунгурский лесотехнический техникум.

По данным 59.ru, Григорьев заключил контракт и участвовал в спецоперации с 24 февраля 2022 года, а 5 июня этого года в ходе боев в ДНР он получил осколочное ранение и погиб. Похороны состоялись 19 июня в Кунгуре.

Педагогический коллектив и ученики школы выразили соболезнования родным и близким Григорьева.

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