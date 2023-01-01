Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отменил обязательное ношение масок в больницах Указ подписан 19 июня Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о признании утратившим силу указа от 31 августа 2022 года о мероприятиях, реализуемых в Прикамье в связи с угрозой распространения COVID-19. Документ от 19 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Августовский указ касался частичного возвращения масочного режима в регионе. Он вводился из-за очередного всплеска заболеваемости и обязывал всех носить маски при посещении медорганизаций и стационарных организаций социального обслуживания (детских интернатов, домов престарелых и пр.). Ношение масок рекомендовалось, но не предписывалось, в транспорте и других общественных местах.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 12 по 18 июня, в Пермском крае было выявлено 127 случаев заболевания коронавирусом, из них 81 — в Перми (63,7%).

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