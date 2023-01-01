За неделю в Пермском крае от коронавируса скончались два человека Госпитализированы 46 местных жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 12 по 18 июня, в Пермском крае было выявлено 127 случаев заболевания коронавирусом, из них 81 — в Перми (63,7%).

В структуре лабораторно исследованных проб за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

Также сообщается о 46 госпитализированных местных жителях и двух скончавшихся от COVID-19 пациентах прикамских больниц.

Выздоровели за неделю 172 чел.

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