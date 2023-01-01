Максим Артамонов Депутаты отложили рассмотрение вопроса о создании в Перми Центра обеспечения безопасности На проект решения от экспертов поступили замечания Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Члены комитета по экономическому развитию городумы рассмотрели вопрос внесения изменений в отдельные решения Пермской городской думы в сферах благоустройства территории, транспортного обслуживания населения и функционирования платных парковок. Речь идёт о создании новой структуры внутри городской администрации МКУ «Центр обеспечения безопасности города Перми» (ЦОБ), о котором стало известно в начале июня этого года. На проект решения поступили замечания содержательного и финансового характера.

С докладом по этому вопросу выступил начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Туров. Чиновник рассказал, что в мэрии изучили опыт работы подобной структуры в Уфе и Казани, где она «успешно функционирует, принося пользу». В Перми сотрудники МКУ ЦОБ будут работать в форменной одежде, и это, по мнению, Турова, «будет оказывать воздействие на потенциальных нарушителей».

«Ожидаемый эффект — повышение уровня общественной безопасности на территории города Перми, в том числе при проведении культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, проводимых в городе, снижение количества граффити на фасадах зданий, снижение количества безбилетников на муниципальных маршрутах, снижение количества автомашин с закрытыми номерами, находящихся в зоне платных парковок, и повышение собираемости оплаты за пользование платными парковками, снижение случаев вандализма в отношении муниципального имущества».



Общая численность сотрудников будет 183 чел. Из них 150 чел. планируется непосредственно задействовать инспекторами «на земле». Эти люди будут следить за оплатой проезда в общественном транспорте и за оплатой парковочных мест, а также контролировать содержание систем видеонаблюдения и участвовать в обеспечении общественного порядка на массовых мероприятиях. Учреждение создаётся путём слияния двух структур — административно-технической инспекции и контрольно-ревизорской службы, которая работает в гортрансе. Чтобы создать новую структуру, чиновники решили перераспределить полномочия между тремя департаментами Перми — общественной безопасности, транспорта, а также дорог и благоустройства.





«Конечная цель — выработка законопослушного поведения горожан и гостей краевой столицы», — пояснил Алексей Туров.

Содокладчиком по этому вопросу выступил депутат Константин Бусовиков. Он отметил, что на проект решения поступили замечания от управления экспертизы и аналитики и Контрольно-счётной палаты Перми. У них были замечания содержательного и финансового характера.

«Отмечается, что принятие решения не обосновано, и по ряду вопросов требуется дополнительное пояснение администрации. Эксперты предлагают проект решения отклонить», — сказал он.

Бусовиков добавил: 14 июня поступили дополнительные материалы от ФСБ и Росгвардии, поэтому принимать сейчас проект «однозначно нецелесообразно».

Затем слово взял председатель комитета Арсен Болквадзе, который рассказал, что ранее, на Совете думы, этот вопрос подробно обсуждался. А по предложению главы города прошла рабочая встреча, на которой пришли к мнению, что есть неснятые замечания экспертов, но вопрос находится в достаточном уровне проработки.

«Предлагаю документ не отклонять, а продолжить его рассмотрение. Надеюсь, что после летнего перерыва мы снимем замечания экспертов и сможем принять решение», — сказал Болквадзе.

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