Максим Артамонов
Депутаты отложили рассмотрение вопроса о создании в Перми Центра обеспечения безопасности
На проект решения от экспертов поступили замечания
Члены комитета по экономическому развитию городумы рассмотрели вопрос внесения изменений в отдельные решения Пермской городской думы в сферах благоустройства территории, транспортного обслуживания населения и функционирования платных парковок. Речь идёт о создании новой структуры внутри городской администрации МКУ «Центр обеспечения безопасности города Перми» (ЦОБ), о котором стало известно в начале июня этого года. На проект решения поступили замечания содержательного и финансового характера.
С докладом по этому вопросу выступил начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Туров. Чиновник рассказал, что в мэрии изучили опыт работы подобной структуры в Уфе и Казани, где она «успешно функционирует, принося пользу». В Перми сотрудники МКУ ЦОБ будут работать в форменной одежде, и это, по мнению, Турова, «будет оказывать воздействие на потенциальных нарушителей».
«Ожидаемый эффект — повышение уровня общественной безопасности на территории города Перми, в том числе при проведении культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, проводимых в городе, снижение количества граффити на фасадах зданий, снижение количества безбилетников на муниципальных маршрутах, снижение количества автомашин с закрытыми номерами, находящихся в зоне платных парковок, и повышение собираемости оплаты за пользование платными парковками, снижение случаев вандализма в отношении муниципального имущества».
Содокладчиком по этому вопросу выступил депутат Константин Бусовиков. Он отметил, что на проект решения поступили замечания от управления экспертизы и аналитики и Контрольно-счётной палаты Перми. У них были замечания содержательного и финансового характера.
«Отмечается, что принятие решения не обосновано, и по ряду вопросов требуется дополнительное пояснение администрации. Эксперты предлагают проект решения отклонить», — сказал он.
Бусовиков добавил: 14 июня поступили дополнительные материалы от ФСБ и Росгвардии, поэтому принимать сейчас проект «однозначно нецелесообразно».
Затем слово взял председатель комитета Арсен Болквадзе, который рассказал, что ранее, на Совете думы, этот вопрос подробно обсуждался. А по предложению главы города прошла рабочая встреча, на которой пришли к мнению, что есть неснятые замечания экспертов, но вопрос находится в достаточном уровне проработки.
«Предлагаю документ не отклонять, а продолжить его рассмотрение. Надеюсь, что после летнего перерыва мы снимем замечания экспертов и сможем принять решение», — сказал Болквадзе.
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