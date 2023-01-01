Максим Артамонов Вопрос создания Центра обеспечения безопасности Перми депутаты гордумы рассмотрят в июне Новую структуру могут создать уже осенью Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как рассказал в ходе прямого эфира глава Перми Алексей Дёмкин, проект решения о создании МКУ «Центр обеспечения безопасности» депутаты городского парламента рассмотрят уже в июне. Эта структура объединит в себе функции нескольких департаментов. Она начнёт работать осенью.

По словам чиновника, создание новой структуры нужно «для более системного и оперативного решения возникающих вопросов». Для этого власти планируют централизовать функции нескольких департаментов в рамках одного учреждения, подведомственного департаменту общественной безопасности.

«Мы считаем, что в первую очередь важна профилактика правонарушений. Специалисты департамента всесторонне изучили опыт, имеющийся в других регионах», — сказал чиновник, пояснив, что новое учреждение, «работая в Перми, поможет повысить общественную безопасность».

Напомним, в начале июня стало известно, что администрация Перми планирует внести на рассмотрение депутатов гордумы проект решения о перераспределении полномочий между тремя департаментами Перми — общественной безопасности, транспорта, а также дорог и благоустройства. Для этого требуется создать новое МКУ — «Центр обеспечения безопасности города Перми».

В штате организации будут работать 150 инспекторов-контролёров. Эти люди будут следить за оплатой проезда в общественном транспорте и за оплатой парковочных мест, а также контролировать содержание систем видеонаблюдения и участвовать в обеспечении общественного порядка на массовых мероприятиях.

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