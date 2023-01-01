Максим Артамонов Обеспечивать безопасность и следить за оплатой проезда в Перми будет единое учреждение В штат организации наберут 150 инспекторов-контролёров Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми планирует внести на рассмотрение депутатов гордумы проект решения о перераспределении полномочий между тремя департаментами Перми — общественной безопасности, транспорта, а также дорог и благоустройства. Для этого чиновники хотят создать новое МКУ «Центр обеспечения безопасности города Перми» (ЦОБ). В штат новоиспечённой организации предлагается набрать 150 инспекторов-контролёров. Эти люди будут следить за оплатой проезда в общественном транспорте и за оплатой парковочных мест, а также контролировать содержание систем видеонаблюдения и участвовать в обеспечении общественного порядка на массовых мероприятиях. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В пояснительной записке к законопроекту, на которую ссылается издание, говорится, что к первому департаменту перейдут некоторые функций двух других. Например, у дептранса предлагается забрать полномочия по контролю оплаты проезда в общественном транспорте, а у департамента дорог и благоустройства — функции по контролю соблюдения правил пользования парковками и оплаты парковочных мест, а также по установке, содержанию, ремонту и демонтажу систем видеонаблюдения на территориях общего пользования.

В проекте закона говорится также о том, что администрация планирует ликвидировать свой контрольный департамент. Часть его полномочий — функции по мониторингу содержания территории Перми и оценке благоустройства — отдадут департаменту общественной безопасности.



МКУ «Центр обеспечения безопасности города Перми» будет создано в результате переименования и передачи под контроль этого департамента МУК «Административно-техническая инспекция города Перми» (АТИ). Штат нового учреждения составят сотрудники АТИ и часть работников подведомственного департаменту транспорта МКУ «Гортранс». Предполагается, что у ЦОБа будут подразделения в каждом районе Перми.



Напомним, с 15 мая в Перми также проводится эксперимент, затеянный чиновниками администрации, чтобы снизить количество безбилетников. В транспорте начали работать так называемые мобильные агенты. Сейчас задействованы 10 сотрудников, но подрядчик готовит дополнительные кадры.



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