Закончены все работы по берегоукреплению и благоустройству набережной в Усть-Качке Они продолжались 11 месяцев Поделиться Твитнуть

фото: КРПК

Закончены все строительно-монтажные работы по берегоукреплению части Воткинского водохранилища и благоустройству набережной в Усть-Качке. Об этом сообщили в Корпорации развития Пермского края (КРПК).

Для берегоукрепления было установлено 235 шпунтов, увеличена прогулочная часть набережной, уложено 943 кв. м плитки, высажено 28 деревьев и 2169 кустарников, добавили в КРПК.

Работы по укреплению берега Камы в районе Усть-Качки начались в июле 2022 года.

Напомним, предыдущие работы по берегоукреплению данного участка стали предметом судебного разбирательства. Бывший начальник УКС Пермского края Дмитрий Левинский был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорён к полутора годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в бюджет.

По контракту, заключённому в 2017 году, подрядчики не уложились в срок, тем не менее Левинский подписал акты о приёмке работ. Необоснованное перечисление строителям составило более 52 млн руб.

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