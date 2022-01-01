Мария Сыропятова В районе Усть-Качки начались работы по укреплению берега Камы Поделиться Твитнуть

фото: КРПК

Начаты работы по берегоукреплению Воткинского водохранилища в районе Усть-Качки. Об этом сообщили в Корпорации развития Пермского края (КРПК). В планах сохранение благоустройства набережной и расширение её променадной части (500 метров).

«На объекте используется продукция отечественных поставщиков. ПГС, шпунты, инертные и другие материалы производятся в регионе. Планируется, что анкерные тяги будут изготавливать на «Пермской судоверфи», — отмечают в КРПК.

Завершение работ запланировано на конце июня 2023 года.

Напомним, предыдущие работы по укреплению берега Камы в районе Усть-Качки стали предметом судебного разбирательства. Бывший начальник УКС Пермского края Дмитрий Левинский был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорён к полутора годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в бюджет.

По контракту, заключённому в 2017 году подрядчики не уложились в срок, тем не менее Левинский подписал акты о приёмке работ. Необоснованное перечисление строителям составило более 52 млн руб.

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