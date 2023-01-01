Алёна Бронникова Бизнес-центр на улице Нефтяников в Перми выставлен на продажу за 55 миллионов рублей Общая площадь — 1,1 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Сайт N1.RU Пермь

В Индустриальном районе Перми за 55 млн руб. продаётся двухэтажный бизнес-центр «Нефтяник». Объявление появилось на сайте федерального ресурса продажи недвижимости N1.RU Пермь 17 июня.

Здание продаёт физическое лицо. По словам его представителя, земельный участок, на котором расположен объект, находится в долгосрочной аренде. Все офисы сданы в аренду. Общая площадь составляет 1,1 тыс. кв. м.

Собственник произвёл ремонт фасада, обновил внутренние помещения, электричество, обустроил прилегающую территорию. На огороженном участке ведётся видеонаблюдение, есть гостевая парковка. Отопление производится за счёт собственной газовой котельной.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о продаже делового центра в Перми по ул. Советской, 54. Стоимость здания и земельного участка составила 110 млн руб.





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