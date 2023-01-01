Арбитражный суд в Перми отказал Минпромторгу РФ в жалобе на продажу завода имени Дзержинского Представители министерства на заседание не явились Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Арбитражном суде Пермского края Минпромторгу РФ отказано в удовлетворении его требования признать недействительными торги по продаже имущества пермского завода им. Дзержинского». Судебное заседание состоялось 19 июня, представители министерства на него не явились. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, 22 мая был заключён договор о продаже машиностроительного завода им. Дзержинского в Перми за 725 млн руб. Купило предприятие ООО «ПСК «Спецпроектстрой». По словам конкурсного управляющего завода Льва Шляпина, в течение месяца после опубликования протокола торгов государство не уведомило его о своём желании воспользоваться правом преимущественного выкупа имущества завода. В такой ситуации договор подписывается с победителем торгов.

Однако спустя несколько дней Министерство промышленности и торговли РФ подало в Арбитражный суд Пермского края иск о признании недействительными торгов по продаже имущественного комплекса ФГУП. Ведомство также просило ввести обеспечительные меры в виде запрета заключения договора купли-продажи имущества по результатам торгов. Однако просьбу суд отклонил: договор о купле-продаже уже был официально заключён.

Напомним, ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находилось в процедуре банкротства с 2005 года. Сумма кредиторской задолженности составляла около 400 млн руб. С 12 декабря 2022 года имущественный комплекс завода был выставлен на торги в форме публичного предложения единым лотом. Его начальная цена составила 3,621 млрд руб. Каждые семь календарных дней она снижалась на 5%.

Предприятие производит комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию.

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